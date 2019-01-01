Beşiktaş, Mohamed Elneny için Arsenal ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Arsenal’in takımda düşünmediği Mohamed Elneny’yi kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Gary Medel’i ’ya satan Beşiktaş, bu futbolcunun yerini ’den Mohamed Elneny ile dolduruyor.

Ada basınına göre Siyah Beyazlılar, 27 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusunun kiralık transferi konusunda İngiliz ekibi ile anlaşmaya vardı.

Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak olan Elneny’nin bu akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Mustafi ve Elneny, takımdaki durumlarını biliyorlar. Ben takımımda mutlu futbolcular istiyorum. Onlar oynamadıkları için mutsuzlar. Sezon öncesinde de onlarla konuştum. Başka bir takıma gidip oynamaları kariyerleri için daha olumlu olacaktır” diyerek bu futbolcunun ayrılışına yeşil ışık yakmıştı.

Mohamed Elneny kimdir?

’ın Arab Contractors takımında profesyonel olan Elneny, 2013 yılında İsviçre’nin kulübüne transfer oldu.

Çok geçmeden Mısır Milli Takımı’nın da formasını sırtına geçiren Elneny, 2016 kışında 16 milyon euro'luk bonservis bedeli ile Arsenal'in yolunu tuttu.

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Geride kalan 4 sezonda Arsenal ile 65’i ilk 11’de toplamda 90 resmi maça çıkan Elneny 2 gol attı.

Orta sahanın ortasında görev yapan 180 boyundaki Elneny, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.