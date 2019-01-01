Beşiktaş, Mehmet Ekici transferini yalanladı

Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin göndermek istediği Mehmet Ekici ile görüşmediğini resmen açıkladı.

'nin yollarını ayırmak istediği Mehmet Ekici'nin Beşiktaş ile görüştüğü iddiaları vardı. Siyah beyazlı ekip bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yayınladı:

"Bazı medya organları tarafından; Kulübümüzün Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgilendiği ve Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi’nin Mehmet Ekici ile görüştüğü şeklinde yayınlanan haberler, tamamıyla gerçek dışıdır.

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Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi, söz konusu futbolcu için herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmamıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Fenerbahçe'ye transferi olay olmuştu

Mehmet Ekici ile Beşiktaş'ın ilk teması birkaç sezon öncesine dayanıyor. Siyah beyazlı ekip 2016- 2017 sezonunun devre arasında 'la Olcay Şahan - Mehmet Ekici takası yapamk istemiş ve bordo mavili ekiple anlaşmıştı. Ancak Mehmet Beşiktaş'a gitmek istemediğini belirterek iki tarafın arasındaki ipler gerilmişti.