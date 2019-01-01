Beşiktaş, Martins Indi için Stoke City ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş'ın Stoke City ile Martins Indi'nin transferi için el sıkıştığı iddia edildi.

Sabah gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği sol stoper transferini Martins Indi ile çözdü.

Anlaşmaya varılan Vitor Hugo'nun son anda Palmeiras'a gitmesinin ardından Indi'ye yönelen siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübü Stoke City'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Ancak İngiliz ekibi bu teklifi geri çevirerek futbolcusunu 6 milyon euro bonservis bedeliyle vereceklerini bildirdi. Bu noktadan sonra kıran kırana bir pazarlık başladı.



Stoke City küme düştüğü için ayrılmak isteyen Indi ile daha önce el sıkışan Beşiktaş ise görüşmelerde rakamı 4 milyon euro'ya kadar çekmeyi başardı. Parayı dört eşit taksitte ödemeyi planlayan Beşiktaş, detayların halledilmesinin ardından transferi resmen açıklayacak.

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Siyah-beyazlılarda sol stoper sorunu çözüldükten sonra gözler Avcı'nın bir diğer isteği olan sol beke çevrildi. Listenin ilk sırasında ise forması giyen Riza Durmisi var.