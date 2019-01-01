Beşiktaş, Marsilya'dan Clinton N'Jie'yi kiralamak istiyor

Beşiktaş'ın Marsilya'ya Clinton N'Jie için kiralama teklifi sunduğu iddia edildi.

Kış transfer döneminin bitmesine saatler kala Beşiktaş çalışmalarını sürdürüyor.

BİP Spor' dan İbrahim Seten'in haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, Marsilya'nın 25 yaşındaki forveti Clinton N'Jie için temaslarda bulunuyor. Marsilya'ya oyuncuyu kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş yönetimi, Fransız kulübünün cevabını beklemeye geçti.

Beşiktaş, N'Jie'yi Fulham'a gönderilen Ryan Babel'in yerini doldurmak için düşünüyor. Bu sezon Ligue 1'de 7 defa Marsilya formasını giyen N'Jie, bir gol kaydetti.