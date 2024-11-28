Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Beşiktaş, bu akşam ev sahibi olarak Maccabi Tel Aviv’i konuk edecek. Avrupa Ligi’nde güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz olacak olan karşılaşma Macaristan’ın Debrecen şehrinde oynanacak.

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv engelini aşarak puanını 9’a yükseltmek istiyor.

Beşiktaş, şu ana kadar 3 İsrail takımıyla toplam 6 kez karşı karşıya geldi ve oynadığı maçların hiçbirinde rakiplerine yenilmedi.

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Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda?

Nagyerdei Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı bu akşam saat 20.45’te başlayacak.

Seyircisiz oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

Mücadele, TRT Spor kanalından ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.