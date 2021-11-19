Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen İspanyol futbolcu Cesc Fabregas, Tottenhamlı oyuncuların Antonio Conte gibi bir teknik direktörle çalışmanın ne demek olduğunu önümüzdeki aylarda anlayacağını söyledi.

Conte, Tottenham'ın Portekizli menajer Nuno Espirito Santo'yu görevden almasının ardından takımın başına geçmişti. Premier Lig'de iyi bir noktada olmayı hedefleyen Tottenham'da, italyan hocanın neleri değiştirebileceği merak konusu.

Şu anda 34 yaşında olan Fabregas, İtalyan menajer Antonio Conte'nin her şeye müdahale ettiğini ve sahadaki futbolcuların deneyimi ne olursa olsun italyan hocanın tavrının değişmeyeceğini hatırlatıyor.

Fabregas, Antonio Conte'nin futbolcularını sürekli kontrol altında tutan bir menajer olduğunu ve oyuncuarının da buna zamanla alışacağını belirtiyor.

Ne söylendi?

CBS Sport'a verdiği röportajda Fabregas, Conte'nin takımlarında 'okul' sistemini uyguladığını ve İtalyan menajerin futbolcularına olan yaklaşımının çok detaycı olduğunu ifade etti.

Fabregas, uzun süren futbol kariyerinde çok başarılı menajerlerle çalışma fırsatı yakaladı ve her hocasından yeni bir şeyler öğrendi. İspanyol oyuncu, Chelsea'de oynadığı dönemde Antonio Conte ile de çalışma şansını yakaladı.

Cesc Fabregas, Conte'nin beğenileri ve oldukça tuhaf tarzı hakkında konuşarak İtalyan menajerin tam olarak ne istediğini bilen bir yapıda olduğundan bahsetti:

"Antonio, tam olarak ne istediğini bilen bir hoca. Onunla çalışmak, okula gitmek gibiydi. Futbolcularının, gol atabilmesi için her detayı çok net bir şekilde anlatıyor ve söylediği her şeyi saha içerisinde yapmanızı bekliyor.

"Onunla çalışmak benim için başlarda zordu, çünkü futbola bakışımız farklıydı. Çok fazla koşturuyordu ve çok yoğundu. Günde iki idman yapıyorduk.

"Pep Guardiola ile çalışırken özgür bir oyun anlayışımız vardı, ancak Conte bize özgürlük vermiyordu. Topu nereye oynamamız gerektiğini bile söylüyordu.

"Conte'yle çalıştığımda, 29 yaşındaydım ve 13 yıldır futbol oynuyordum. Birçok final oynayıp birçok kupa kazandım, ancak o bana topu nereye atmam gerektiğini öğretiyordu. Bu yüzden, onunla çalışmak zordur ve her detaya dikkat etmeniz gerekiyor."

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