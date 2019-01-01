Beşiktaş, Kerim Alıcı ve Mehmet Özcan için kolları sıvadı

Beşiktaş, Altınordulu Kerim Alıcı ve Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma sonrası transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, iki genç oyuncuyu gündemine aldı.

ntvspor.net 'in haberine göre siyah beyazlılar, 'nun sağ beki Kerim Alıcı'yı kadrosuna katarak Gökhan Gönül'e alternatif oluşturmak istiyor. Yönetim, 22 yaşındaki genç futbolcunun transferi için Altınordu ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Öte yandan Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılma ihtimaline karşı orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş, milli futbolcunun alternatifini 'da buldu. Siyaz beyazlılar, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor ile 34 lig maçına çıkan 20 yaşındaki Mehmet Özcan'ı uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş yönetiminin iki transferi de bu hafta içerisinde bitirerek oyuncuları kampına yetiştirmek istediği belirtiliyor.