Beşiktaş, Kayserispor'dan Emre Demir'i transfer etmek istiyor

Bu sezon Kayserispor'da gösterdiği performansla dikkat çeken 16 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın radarına girdi.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.

Fanatik' te yer alan habere göre siyah-beyazlılar, 'un genç oyuncusu Emre Demir'i kadrosuna katmak istiyor.

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Kayserispor’da bu sezon 13 karşılaşmaya çıkıp bir gol atan 16 yaşındaki orta saha oyuncusu, ayrıca her iki kanatta da oynayabiliyor.

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Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre için Beşiktaş'ın kısa süre içinde Kayserispor'a resmi teklifini iletmesi bekleniyor.