Beşiktaş, Kayserispor'a Emre Demir için teklifte bulundu

Gelecek sezon yaş ortalaması düşük bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ın Kayserispor'un 16 yaşındaki oyuncusuyla ilgilendiği iddia edildi.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, ’da forma giyen Emre Demir için resmi teklifte bulundu.

İHA' nın haberine göre teknik direktör Sergen Yalçın’ın transfer raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile 16 yaşındaki futbolcunun transferi için görüştü. Genç oyuncuyla ilgili yapılan ilk zirvede net bir sonuç çıkmazken, Beşiktaş’ın yapmış olduğu teklifin, Kayserispor yönetiminin Emre için belirledikleri bonservis ücretinin altında kaldığı öğrenildi.

Ancak Beşiktaş yönetiminin, bu hafta konuk olacağı Kayserispor müsabakası öncesi sarı-kırmızılı yetkililerle Emre için ikinci bir görüşme yapacağı da belirtildi.

Daha fazla takım

Siyah-beyazlıların transfer listesinde bulunan bir diğer Kayserisporlu oyuncu ise Bernard Mensah. Beşiktaş'ın Emre'nin yanı sıra 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için de sarı-kırmızılı takımla görüşeceği iddia edildi.