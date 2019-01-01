Beşiktaş, Kana-Biyik transferinde sona yaklaştı

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Kayserispor'lu Jean-Armel Kana-Biyik'a teklif götürdüğü iddia edildi.

Sabah gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Kamerunlu stoper Kana-Biyik için 'a teklifini sundu. 'den başka takımların da istediği oyuncu için en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiği öne sürüldü.

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Kayserispor ile sözleşme yenilemeyen 29 yaşındaki oyuncu, iddialara göre Beşiktaş yönetimi ile anlaşma sağladı. Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasıyla birlikte takımın başına geçecek olan Abdullah Avcı'nın onay vermesi durumunda, Kana Biyik ile sözleşme imzalanacağı belirtildi.

2016'da 'nın takımından 500 bin euro'ya transfer edilen Kana-Biyik, Kayserispor'a geldiğinden beri toplamda 92 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.