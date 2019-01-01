Beşiktaş kaleci ve stoper alternatiflerini buldu

Beşiktaş kaleci Timon Wellenreuther ile stoper Emir Umit'i transfer listesine aldı.

Beşiktaş'ta yeni yönetim transfer çalışmalarına erken başladı. Feda dönemindeki transfer politikasına geri dönmesi beklenen yönetim maliyeti az, gelişime açık futbolcuları takibe alıyor.

Hürriyet Gazetesinden İsmail Er'in haberine göre; Gökhan Keskin liderliğindeki scout ekibi, yurt içi ve yurt dışında oyuncu arayışına hız verdi. Keskin ve ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı’dan gelen talep üzerine arayışlarını savunma, kale ve forvet mevkileri üzerine yoğunlaştırdı. Ön plana çıkan iki isim ise Alman kaleci Timon Wellenreuther ile Kosovalı stoper Emir Umit.

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1. Ligi takımlarından Willem II’nin kalecisi olan Timon Wellenreuther, genç yaşına karşın oldukça deneyimli bir futbolcu. Kulübüyle sözleşmesi Haziran 2020’de sona erecek olan Wellenreuther, bu sezon oynadığı 13 maçta 17 gol yerken, 3 karşılaşmayı gol yemeden kapattı.

Beşiktaş scout ekibinin olumlu rapor verdiği diğer futbolcu Kosova’nın FC Llapi takımında forma giyen Emir Umit. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 19 yaşında ve 1.87 metre boyundaki defans oyuncusu, her iki ayağını da iyi kullanıyor.

Kosova U19 Milli Takımı’nda da forma giyen ve kulübüyle 2 yıllık sözleşmesi bulunan Umit’i, Avrupa’dan başka takımların da izlediği belirtildi. Beşiktaş yönetimi, Umit ve Wellenreuther’in transferlerini en kısa sürede gerçekleştirerek ucuza mal etmeyi planlıyor.