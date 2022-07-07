Beşiktaş, Jackson Muleka'yı transfer ettiğini duyurdu
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Jackson Muleka'yı transfer etti.
22 yaşındaki forvet, beş yıllık sözleşmeyi imzaladı ve sağlık kontrollerinden geçti.
Siyah-beyazlılar, oyuncunun bonservisi için Belçika kulübü Standart Liege'e 3 milyon 350 bin euro ödeyecek.
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Beşiktaş'ın resmî açıklamasında ne söylendi?
Kulübün resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"“Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
"Standard de Liege SA Kulübü'ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
"Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır.”
Beşiktaş, başka hangi transferleri tamamladı?
Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde şu ana kadar Gedson Fernandes, Roman Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'u renklerine bağladı.
Muleka, Beşiktaş'ın bu ayaz beşinci transferi oldu.
Kongolu forvet, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da 14 maçta 12 gol kaydetti ve dikkatleri üzerine çekti.
Muleka'nın Burney'e transferi, çalışma izni problemi nedeniyle iptal olmuştu.