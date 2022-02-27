Galatasaray taraftarlarından, Rizespor maçında Gedson Fernandes'e tepki

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendi kulüplerine transfer olması beklenirken Beşiktaş ile anlaşan Gedson Fernandes'e hala öfkeli.

23 yaşındaki orta sahanın ara transfer döneminde Galatasaray'a katılması planlanıyordu ancak bazı sürprizler yaşandı.

Önümüzdeki sezon için Beşiktaş ile anlaşan Gedson Fernandes, 6 aylığına Çaykur Rizespor'a imza atarken sarı-kırmızılı taraftarlar hayal kırıklığı yaşadı.

Ne yaşandı?

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Rizespor'u misafir etti. Ancak mücadele öncesi Sarı-kırmızılı taraftarların hedefinde bir isim vardı.

Galatasaraylı taraftarlar, kulüplerine imza atması beklenirken Beşiktaş ile anlaşan Gedson Fernandes'i ısınmak için sahaya çıktığında ıslıkladı.

Ayrıca maç esnasında da Galatasaray tribünleri, topla buluştuğu her anda Gedson Fernandes'i ıslıkladı.

Portekizli oyuncu ise Süper Lig'deki yeni döneminde ilk golünü Galatasaray'a karşı kaydetti.

Gedson Fernandes, 2020/21 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giymiş ve performansı oldukça beğenilmişti.

Omar Elabdellaoui taraftar ile yeniden buluştu

Omar Elabdellaoui, 31 Aralık 2020'de yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmıştı.

30 yaşındaki oyuncu, 26 Aralık 2020'den bu yana sarı kırmızılı formayla ilk resmi maçına geçen hafta Göztepe deplasmanında çıktı.

Elabdellaoui taraftarla evinde ilk buluşmasını Rizespor karşılaşması öncesi yaşadı.

🧿 Omar Elabdellaoui, takım arkadaşları ve taraftarımızın alkışlarıyla yeniden evinde! 🏟️ #GSvRİZ pic.twitter.com/poMVipOiXU — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 27, 2022

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