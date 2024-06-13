Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi ve ilk açıklamalarını yaptı.

Uzun süren arayışların ardından teknik direktör konusunda kararını veren Beşiktaş, takımı Giovanni van Bronckhorst'a teslim etti.

Siyah-beyazlı kulüple 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Hollandalı teknik adam, İstanbul'a geldi. 49 yaşındaki teknik adam için imza töreni düzenlenecek.

İşte ilk açıklaması

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, şunları söyledi:

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"İstanbul'da olduğum için çok mutluyum. Bu, benim için yeni bir meydan okuma olacak. Çok çalışmaya hazırım.

"Yarın basın toplantımız olacak. Heyecanlıyım. Kulübe hak ettiği başarıları kazandırmak için hep birlikte çalışacağız."

Yardımcıları Serdar Topraktepe ve Gastel

Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörle 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştı. Bronckhorst'un yardımcılıklarını ise Kara Kartal ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Serdar Topratepe ile NAC Breda ile Hollanda 2.Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Jean Paul van Gastel yapacak.