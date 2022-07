Beşiktaş'ın yeni kaptanı Josef de Souza: "3-4-3 sistemiyle şampiyon olacağız"

Siyah-beyazlıların deneyimli oyuncusu, teknik direktör Valerien Ismael'in sistemine çok güveniyor.

Josef de Souza, 2022/23 sezonu öncesi Beşiktaş'ta kaptanlık görevine getirilirken bu yıl şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Yeni sezon öncesinde kaptanlık pazubandını alan Brezilyalı orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı ekibin Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir kamp döneminden geçtiklerini belirten Josef, bu çalışmanın meyvesini sezon içinde alacaklarını söylüyor.

Josef de Souza ne söyledi?

DHA'ya konuşan Josef de Souza, Valerien Ismael ve 3-4-3 sistemine çok güvendiğini belirtti: "Bence biz bu sistemle en iyi yerde bitiririz ligi ki o da şampiyonluk."

"Sistemi iyi anlamamız, iyi çalışmamız lazım. Bu sistemle şampiyon oluruz. Hocamız geçen sezon, ligin sonlarında geldi. Son zamanlarda geldiği için bu sistemi, onun çalışma prensiplerini oturtmamız için yeterli zamanımız yoktu."

"Fakat şimdi hocamızla beraber ciddi anlamda çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Hocamızın bu sistem özelinde bizden istediklerini iyi anlıyoruz ve bunları sahaya iyi yansıtıyoruz. İdmanlar özelinde söylüyorum. Bu sisteme adapte oluyoruz. Kesinlikle biz bu sistemle, bu sene şampiyon olacağız ve kupayı alacağız."

Bir antrenman sonrasında teknik direktör Valerien Ismael ile yaptığı konuşma sorulan Brezilyalı orta saha şu yanıtı verdi: "Çok normal bir konuşmaydı. Hocayla oyuncu arasında olabilecek bir konuşmaydı."

"Hocamızla aramızda karşılıklı bir güven ilişkimiz var. Tecrübeli bir oyuncu olduğum için kendisiyle genel olarak kampla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Gayet normal bir konuşmaydı."

Kaptan olması hakkında ne söyledi?

33 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı ekipte kaptanlık görevine getirildiği için onur duyduğunu söyledi:

"Yani benim için aslında kaptanlık pazubandı yalnızca bir detay. Çünkü benim futbol karakterim; gençken de her zaman, oynadığım her takımda, soyunma odasında, sahada takım arkadaşlarımı sürekli motive etmek; savaşmaları, sahada işleri yoluna koymaları için her zaman onlarla konuşmaktı."

"Bu yüzden ben kendimi hep kaptan gibi hissediyorum zaten. Ancak tabii ki Beşiktaş'ın bu onuru bana vermesi dolayısıyla da müteşekkirim, teşekkür ediyorum.

"Atiba gibi, Necip gibi kulübün değerli simge isimleriyle birlikte, kaptanlardan biri olmak benim için büyük bir onur. Ciddi anlamda mutluyum."

Başka ne söyledi?

Derbilerde attığı goller hakkında konuşan Josef de Souza, bu dev maçlarda Beşiktaş'a golü olmaması hakkında şunları söyledi:

"Bu konuda Tanrı bana gerçekten yardım ediyor. Bu anlamda çok müteşekkirim, sürekli şükrediyorum. Çünkü Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a gol attım. Fenerbahçe'de oynarken de.

Ancak Beşiktaş'a gol atmadım. Beşiktaş'a karşı golüm yok. Başakşehir'e de gol attım. Bu yüzden ciddi anlamda bu konu benim için çok önemli bir detay."

"Tanrının bana bir lütfu diyeyim bunun için. Tabi ki derbilerde gol atmak çok önemli. Derbiler önemli detaylar. Yani ligin ciddi anlamda zevkini arttıran maçlar. O yüzden derbide gol attığım için hep şükrediyorum tanrıya."

