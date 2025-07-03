Beşiktaş'ın yeni golcüsü Tammy Abraham oldu

Ciro Immobile ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takım, İngiliz golcüyle resmi sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek adına Roma’dan Tammy Abraham’ı transfer ettiğini resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, İngiliz golcüyü 2 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattı ve 2025 yazında 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonunu devreye sokacak. Transfer, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirildi.

Beşiktaş, Tammy Abraham’ın bonservis bedelini 2030 yılına kadar taksitler halinde ödeyecek. Kulüp, oyuncuya 2025-2026 sezonunda 6 milyon euro, 2026-2027 sezonunda 6.5 milyon euro, 2027-2028 ve 2028-2029 sezonlarında ise yıllık 7 milyon euro maaş verecek. Böylece dört sezonluk toplam maaş maliyeti 26.5 milyon euroyu bulacak.

Beşiktaş, Tammy Abraham transferini "#LetTheGameBegin" etiketiyle yayınladığı özel bir video ile duyurdu. Tanıtım videosunda kulübün eski yıldızları Pascal Nouma ve Atiba Hutchinson da yer aldı. Video sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, binlerce kez paylaşıldı.

Abraham: "Bu formayı giymek gurur verici"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Tammy Abraham, havalimanında yaptığı açıklamada duygularını şöyle dile getirdi:

“Çok uzun bir yolculuk oldu. Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Türkiye’ye gelmiştim ama İstanbul’a ilk kez geliyorum. İstanbul çok güzel bir şehir. Bu formayı TV’de sürekli görüyordum. Şimdi giymek nasip oldu. Çok gururluyum.”

Beşiktaş formasıyla yeni sezonda gol yollarında etkili olması beklenen Tammy Abraham, Roma kariyerinde 2021-2023 arası dönemde 27 gol kaydetmişti. Ağır bir sakatlık sonrası sahalara dönen oyuncu, yeni bir başlangıç için Beşiktaş’ı tercih etti.