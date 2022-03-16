Beşiktaş, "Forma Göğüs" ve "Güney Tribün" sponsorlukları için Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada anlaşmanın bedeli ve süresi gibi ayrıntılara da yer verildi:

“Şirketimiz ile Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde; 16 Mart 2022 tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Güney Tribün Sponsorluğu ve 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar Forma Göğüs Sponsorluğu kapsamında Şirketimize toplam 12.250.000 Avro + KDV ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır.”

Ne söylendi?

KAP açıklamasının ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Rain Kurucu Ortağı ve CEO’su Joseph Dallago, basın mensuplarının karşısına geçti.

Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasından duyduğu heyecanı dile getirdi:

"120. yılımızı kutlamaya hazırlandığımız 2022-23 sezonu öncesi çok önemli bir sponsorlukla gücümüze güç katıyoruz. Birçok ülkede faaliyet gösteren Rain, Türkiye’de kendi sektöründe güvenilirliği ve uluslararası tecrübesiyle öne çıkan bir kuruluş. İkisi de global değere sahip olan Rain ve Beşiktaş markalarının bir araya gelmesiyle heyecan verici bir iş birliği doğuyor.

"Dünyada önemli sponsorluklara imza atan Rain, artık forma göğüs ve tribün sponsorumuz olarak tüm gücüyle Beşiktaş’ın başarısına katkı sağlayacak. Rain ile uzun soluklu bir yola çıktığımıza ve ortaklığımızın çeşitlenerek süreceğine inanıyorum. Beşiktaş’ın nice başarılarında kol kola olacağız.”

Rain Yazılım ve Ticaret A.Ş. nedir?

Rain Kurucu Ortağı ve CEO’su Joseph Dallago da şirketin detayları hakkında basına ve taraftara bilgi verdi:

"Rain olarak 2017’den bu yana tüm dünyada insanların kripto varlıklara güvenilir şekilde erişmesini sağlıyoruz. Ortadoğu bölgesinin en büyük lisanslı kripto varlık platformuyuz. Türkiye, faaliyet gösterdiğimiz coğrafya için çok önemli bir ülke. Bizim sektörümüzde Türkiye’de yoksanız, başarılı sayılmazsınız. Biz de Rain’in iş modelini Türkiye’ye taşıdık ve bölgesel genişleme hareketimizin odağına Türkiye’yi aldık.

"Rain ile 2021 yılında global çapta 1.9 milyar doların üzerinde işlem yapıldı. Aktif kullanıcı sayısı ise 180 bini aştı. 2022’de bu sayının hem globalde, hem de Türkiye’de artarak devam edeceğine inanıyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Rain olarak biz, bir finansal kurum vizyonuyla çalışıyoruz.

"Yeni kripto ekonomisinde kilit ve öncü bir rol oynadığımızı düşünüyoruz. Bankacılık sektörüyle güçlü ilişkilerimiz, kripto alanında verdiğimiz eğitimler ve desteklerle güvenilir bir hizmet ortamı inşa ettik."

Sponsorluk anlaşması Beşiktaş'a ne katar?

Siyah beyazlı takım bu sponsorluk anlaşması ile birlikte kasasına 12.5 milyon Euro koyacak. Güncel kur ile birlikte bu bedel yaklaşık olarak 200 milyon Türk Lirası'na denk geliyor.

Ekonomik girdinin yanı sıra Beşiktaş taraftarları, Rain Yazılım ile olan sponsorluğun yaz döneminde yapılacak iddialı transferlerin habercisi olarak yorumladı.

Medyada çıkan bazı haberlere göre ise siyah beyazlı takımın eski futbolcuları Talisca ve Aboubakar sponsorlukla beraber kulübe geri dönebilir.

Ahmet Nur Çebi, geçen hafta yaptığı açıklamada "Talisca'yı sırtımda getiririm ama ekonomik olarak şartlarımıza uyması lazım" açıklamasını yapmıştı.

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