Alman efsane Lothar Matthaus: "Bayern Münih, Lewandowski'ye saygısızlık yapıyor"

Bayern Münih'in eski büyük yıldızı Lothar Matthaus, eski kulübünün Robert Lewandowski ile sözleşme görüşmelerini başlatmadığı için "saygısızlık" yaptığını söyledi.

33 yaşındaki Lewandowski, 2014'te Borussia Dortmund'dan transfer olduktan sonra Bayern tarihinin en büyük golcülerinden biri oldu.

Ancak mevcut sözleşmesi 2023'te sona eriyor ve Bundesliga devinin henüz yıldızına yeni bir teklifte bulunmadığı bildiriliyor.

Ne söylendi?

Matthaus, Sport Bild'e "Lewandowski'nin tarafıyla şimdiye kadar temas kurmadıysanız, bunu saygısızlık olarak görüyorum" dedi.

"Uli Hoeness veya Kalle Rummenigge altında bu düşünülemezdi.

"Bayern, Robert Lewandowski'nin harika bir karaktere sahip olduğu ve tam bir profesyonel olduğu için kendisini şanslı sayabilir. Ayrılmayacaktır."

"Sürecin ilerlememesine şaşırdım. Her şeyi çekmeceye koyup öylece bekleyemezsin."

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Polonyalı milli oyuncu, Bayern'in forvet hattında unutulmaz bir sezonun daha keyfini çıkarıyor.

Geçen sezon 40 maçta 48 gol atan yıldız oyuncu, 2021-22'de 36 maçta 43 golle bu hedefi aşmaya şimdiden hazır görünüyor.

Öte yandan Bayern, bir önceki turda Salzburg'u toplamda 8-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kaldı.

Ayrıca art arda 10. kez Bundesliga'yı kazanarak bir rekora imza atmak istiyorlar.

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