Beşiktaş'ın göndermek istediği Immobile'nin yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'ta forma giyen Ciro Immobile, Serie A ekiplerinden Bologna ile anlaşmak üzere.

Beşiktaş formasıyla geçirdiği kısa sürenin ardından İtalya'ya dönmek isteyen Ciro Immobile, Serie A takımlarından Bologna’ya transfer olmaya hazırlanıyor. Sky Sport’un haberine göre taraflar arasında yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildi ve anlaşma artık son aşamaya geldi.

Başlangıçta, İtalyan golcünün maaş beklentileri ve Beşiktaş ile olan sözleşmesi nedeniyle transferin zora girdiği öne sürülmüştü. Ancak Sky Sport'un son haberine göre bu engeller büyük oranda aşıldı. Şu anda sadece Beşiktaş’ın son onayı bekleniyor. Siyah-beyazlı kulübün, Immobile'in ayrılığına izin vermesi durumunda transfer resmen gerçekleşecek.

35 yaşındaki santrfor, 2024-25 sezonunda Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 15 gol atıp 4 de asist yaptı. Ancak son haftalarda oyuncunun ülkesine dönme isteği sıkça gündeme gelmişti. Bologna ise bu fırsatı değerlendirerek tecrübeli golcünün transferi için harekete geçti.

Bir yıllık sözleşme

Haberde, Immobile’in Bologna ile bir yıllık sözleşme imzalayacağı ve performansa bağlı olarak bu anlaşmanın uzatılabileceği belirtiliyor. Bologna yönetimi, deneyimli oyuncunun sadece saha içinde değil, genç oyunculara rehberlik etme konusunda da katkı sağlayabileceğine inanıyor.

Ciro Immobile, kariyerinde daha önce Torino, Borussia Dortmund, Sevilla ve Lazio gibi kulüplerde forma giymişti. 2016-2024 yılları arasında Lazio formasıyla Serie A’da büyük iz bırakan golcü, 2020 yılında Avrupa’nın Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştı.

Transferin Beşiktaş’ın vereceği son onayın ardından birkaç gün içinde resmiyet kazanması bekleniyor.