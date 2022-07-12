Genç oyuncu, hocasıyla yaşadığı tartışmanın ardından adeta küplere bindi.

Viktoria Plzen'le Beşiktaş arasında oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında oyuna giren Serdar Saatçı, mücadelenin 83. dakikasında oyundan alındı.

Siyah-beyazlı ekibin altyapısından yetişen ve geçen sezon zaman zaman süre bulan Serdar, kısa sürede oyundan çıkarılmasına sinirlendi ve herkesi şaşırtan bir harekete imza attı.

Sahayı terk ederken çok sinirlenen 19 yaşındaki stoper, direkt soyunma odasına gitti ve tam da o sırada kapıyı tekmeledi.

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Serdar'ın adı, Avrupa kulüpleriyle anılıyor.

19 yaşındaki stoper, Avusturya kampında bugün oynanan Viktoria Plzen maçına yedek kulübesinde başladı.

Ne yaşandı?

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ın hocası Valerien İsmail genç oyuncusunun temposuzluğundan şikayet etti ve "Eğer bu şekilde oynayacaksan oyundan çık ve oynama" diye bağırdı.

Bu tartışmanın ardından sinirlerine hakim olamayan oyuncu, sahadan ayrılırken hocasının kendisini çıkarmasına ve kendisi için kullandığı sözlerin ardından adeta küplere bindi.

Serdar, o sırada soyunma odasının kapısını sert bir şekilde tekmeledi.

Maç golsüz sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon hedeflerinin uzağında kalan Beşiktaş, Teknik Direktör Valerien Ismael önderliğinde yeni dönem hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı ekip, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

"Kazanmayı hak eden taraf bizdik"

Beraberlikle sona eren karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, "Kazanmayı hak eden taraf bizdik. Ama olmadı. Bunlar idman maçları bizim için.

"Önümüzdeki daha uzun yol var. Hocamızın bir sistemi var. Bunları oturtmak için çalışıyoruz. Kamp iyi geçiyor bizim için daha sakatlık vermedik çok şükür" dedi.

Cenk, takımın hücum hattı için ise şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin farklı tipte forvet olması hocanın elini güçlendiriyor. Benim atmadığım zaman onlar, onların atmadığı zaman ben atacağım. 3-5-2 tarzında oynuyoruz.

"Güzel bir sistem. Süper Lig'deki ilk maça tamamen hazır olmak niyetindeyiz."

"Hiçbirimiz yüzde 100 değiliz"

Kendi durumu ve kamp süreci hakkında da açıklama yapan Cenk, "Uzun süredir ben de maç oynamadım. Everton'da bazen oyuna giriyordum.

"Ama bunlar uzun süreler değil. 2 maçta da 45 dakika oynadım. Yüzde 100 hazır olmadığım için bunlar bana iyi geliyor.

"Şu anda hiçbirimiz yüzde 100 değiliz" diyerek sözlerini noktaladı.

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