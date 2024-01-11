Beşiktaş'ın savunmacısı Omar Colley, Gambiya Milli Takımı ile birlikte felaketin eşiğinden döndü.

Omar Colley milli göreve çıktı

Uçakta oksijen eksikliği yaşadılar

Antrenörü, "yarım saat daha uçsaydık ölmüş olacaktık" dedi

NE OLDU? Omar Colley, Afrika Uluslar Kupası için Beşiktaş'tan ayrılıp milli takımın yolunu tutmuştu. Fakat Gambiya Milli Takımı kafilesinin Fildişi Sahilleri'ne yaptığı uçak yolculuğunda yaşanan oksijen eksikliği herkesi korkuttu.

NE SÖYLENDİ? Gambiya Milli Takım Teknik Direktörü Tom Saintfiet şunları söyledi: "Hepimiz ölebilirdik. Hepimiz çabucak uykuya daldık. Ben de öyle. Hayatımın nasıl bittiğine dair kısa rüyalar gördüm. Gerçekten. Dokuz dakika sonra pilot geri dönmeye karar verdi çünkü oksijen kaynağı yoktu. Bazı oyuncular inişten sonra bile uyanamadı. Neredeyse karbonmonoksit zehirlenmesi geçiriyorduk. Yarım saat daha uçsaydık hepimiz ölmüş olacaktık."

BÜYÜK RESİM: Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise Omar Colley'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi: "Gambiya Milli Takımı'nın Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir."

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SIRADA NE VAR? Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak'ta başlayacak ve Gambiya ilk maçına 15 Ocak'ta Senegal karşısında çıkacak.