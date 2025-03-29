Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Galatasaray'a Fenerbahçe göndermesi! 'En kötü zamanında bile...'

Beşiktaş'ın eski yıldızları, Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe maçını örnek gösterdi.

Süper Lig'in 29.haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev derbi öncesinde heyecan dorukta ve eski yıldızlardan da derbi yorumları geliyor.

Siyah-beyazlı takımın eski yıldızları Olcay Şahan, Ahmet Dursun ve Daniel Pancu, Sabah'a değerlendirmelerde bulundu.

İşte Beşiktaş'ın eski yıldızlarının değerlendirmeleri:

Haberin devamı aşağıda

Olcay Şahan: "Beşiktaş'ta Gedson ve Rafa Silva isimleri var ancak özellikle bu maçta savunma hattının başarılı olması gerekiyor. Beşiktaş böyle maçlarda özellikle box-to-box oyununu çok iyi oynayan, geniş alanda iyi performans sergileyen bir takım.

Derbide de çok başarılı bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş bu sezon derbilerde genellikle çok iyi bir performans sergiledi. Derbilerde takım oyununu çok iyi oynayan bir Beşiktaş oluyor. Baskısı daha yüksek olan taraf Galatasaray olacaktır. Galatasaray şampiyonluk yolunda 3 puanı hedeflediği için Beşiktaş için daha rahat bir maç olacak.

Beşiktaş'ın derbide bir adım önde olduğunu ve maçta 3-1 galip geleceğini düşünüyorum."

Gabriel Pancu: "Beşiktaş evinde oynarken çok sert ve yüreğiyle oynuyor. İnönü'yü de çok özlüyorum.

Beşiktaş'ta özellikle Semih Kılıçsoy'u çok beğeniyorum. Derbide Beşiktaş'ın 2-1 kazanacağını düşünüyorum."

Ahmet Dursun: "9 kişi kalan Konya ve 10 kişi kalan Antep maçlarında kazanamaması ve kötü futbol oynaması yine eski günlere dönmesine sebep oldu.Herkesin kafasında, "Beşiktaş, Galatasaray'ı yenebilir mi?" sorusu oluştu ama derbilerin favorisi olmaz derler. Beşiktaş, en kötü zamanında bile evinde Fenerbahçe'yi yendi ve iyi takımlara karşı çok iyi oynuyor.

Son olarak İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında gösterilen performans da çok kötü. Beşiktaş, iyi takımlara karşı iyi oynama potansiyelini devam ettiremezse derbi kötü de geçebilir.Kalbim ve gönlüm Beşiktaş'tan yana. Beşiktaş büyük taraftarı önünde kazanmak için her şeyi yapacaktır. Öne çıkan oyuncuların başında ise Rafa Silva ve Osimhen geliyor. Rafa Silva isterse maçı tek başına kazandırabilecek potansiyelde bir oyuncu. Bence maç 2-2 bitecek."