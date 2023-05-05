Kırmızı Şeytanlar; Osimhen veya Kane'den birisini transfer etmeye çalışırken Weghorst'un bavulunu hazırlama ihtimali yüksek...

NE OLDU? Hollandalı forvet, Erik ten Hag'ın Cristiano Ronaldo'nun serbest oyuncu olarak takımdan ayrılmasından sonra transfer edilmesini istediği bir oyuncuydu.

Ve buna bağlı olarak geçtiğimiz Ocak ayında kiralık olarak Kırmızı Şeytanlar'ın kadrosuna katıldı.

Weghorst, Burnley'in oyuncusu olarak Manchester United'a transfer olurken son olarak Beşiktaş formasını giyiyordu.

Ancak o, siyah-beyazlı ekipten ayrılmayı tercih ederek Old Trafford'un yolunu tuttu.

BÜYÜK RESİM: 30 yaşındaki forvet, United'ın hücum hattında önemli görevler üstlenmesine rağmen skorer bir oyuncu olmayı başaramadı.

Carabao Kupası zaferi için United'a yardım ederken 26 maçta sadece iki gol kaydetti.

Bu nedenle Kırmızı Şeytanlar, skorer bir golcü için transfer pazarında son derece aktif bir rol oynamayı hedefliyor.

VE DAHA FAZLASI: United'ın Burnley ile anlaşmaya vardığı bir satın alma seçeneği var, ancak Manchester Evening News, Weghorst için United'ın satın alma seçeneğini kullanma ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı.

Hollandalı oyuncunun bu yaz Burnley'e döneceği ve önümüzdeki sezon Premier Lig'de mücadele edecek takımda olacağı aktarıldı.

Weghorst'un, Burnley ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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SIRADA NE VAR? United, yaz transfer dönemi için klasik bir 9 numarayı kadrosuna katmayı arzuluyor.

Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane ve Napoli ile harika bir sezon geçirerek şampiyonluğa ulaşan Victor Osimhen liste başı olarak dikkat çekiyor.

Eintracht Frankfurt'un forveti Randal Kolo Muani, Atalanta'nın genç oyuncusu Rasmus Hojlund ve Benfica'nın yıldızı Goncalo'yu da gündemlerinde tutuyorlar.

Ajax'ın Ganalı yıldızı Muhammed Kudus de Manchester United'ın takip ettiği oyuncular arasında bulunuyor.