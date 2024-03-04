Beşiktaş'ın bu sezon yaşadığı büyük sorun ortaya çıktı!

- Beşiktaş, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu
- Bu sezon ilk golü kalesinde gördüğü maçlarda zorlanıyor
- Büyük sorun derbide de ortaya çıktı
NE OLDU? Beşiktaş kendi evinde ağırladığı Galatasaray'a ikinci dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Fernando Santos yönetimindeki siyah-beyazlıların bu sezon ligde yaşadığı en büyük problemlerden biri derbide yine kendini gösterdi.
BÜYÜK RESİM: Beşiktaş bu sezon ilk golü kalesinde gördüğü maçlarda geri dönmekte oldukça zorlanıyor. Fanatik'in haberine göre, Siyah-beyazlılar, Galatasaray karşısında bu sezon 10. kez ilk golü yiyen taraf oldu. Beşiktaş ilk golü kalesinde gördüğü bu karşılaşmalardan sadece 4 puan çıkarabildi. Söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldılar.
BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 derbide 5 galibiyet alma başarısı gösterdi.
SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçını 11 Mart'ta Gaziantep FK'ya karşı oynayacak. Galatasaray ise bir sonraki maçını 8 Mart'ta Rizespor'a karşı oynayacak.