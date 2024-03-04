Beşiktaş'ın bu sezon yaşadığı büyük sorun ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın bu sezon yaşadığı büyük sorun, Galatasaray derbisinde bir kez daha ortaya çıktı.

Beşiktaş, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu

Bu sezon ilk golü kalesinde gördüğü maçlarda zorlanıyor

Büyük sorun derbide de ortaya çıktı

NE OLDU? Beşiktaş kendi evinde ağırladığı Galatasaray'a ikinci dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Fernando Santos yönetimindeki siyah-beyazlıların bu sezon ligde yaşadığı en büyük problemlerden biri derbide yine kendini gösterdi.

BÜYÜK RESİM: Beşiktaş bu sezon ilk golü kalesinde gördüğü maçlarda geri dönmekte oldukça zorlanıyor. Fanatik'in haberine göre, Siyah-beyazlılar, Galatasaray karşısında bu sezon 10. kez ilk golü yiyen taraf oldu. Beşiktaş ilk golü kalesinde gördüğü bu karşılaşmalardan sadece 4 puan çıkarabildi. Söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldılar.

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 derbide 5 galibiyet alma başarısı gösterdi.

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SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçını 11 Mart'ta Gaziantep FK'ya karşı oynayacak. Galatasaray ise bir sonraki maçını 8 Mart'ta Rizespor'a karşı oynayacak.