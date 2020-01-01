Beşiktaş ile Galatasaray arasında kaç puan fark var?
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Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek.
Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı maç 15 Mart Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
Formda dönemlerden geçen iki takımdan Beşiktaş, son 6 lig maçında 13 puan topladı.
Sekiz maçlık galibiyet serisi Sivasspor deplasmanında son bulan Galatasaray ise son 9 lig maçında 28 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında kaç puan fark var?
Süper Lig'de 26. hafta öncesinde Galatasaray 49 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
43 puanlı Beşiktaş ise beşinci sırada haftaya girecek.
İki takım arasında 6 puanlık bir fark bulunuyor.