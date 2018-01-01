Beşiktaş, iki Uruguaylı futbolcunun peşinde

Beşiktaş'ın Uruguaylı iki genç oyuncu Bruno Mendez ve Santiago Bellini'yle ilgilendiği iddia edildi.

Yaş ortalaması bir hayli yükselen takımı gençleştirmek isteyen Beşiktaş, devre arası için genç ve potansiyelli oyuncularla ilgileniyor.

Siyah-beyazlılarda iki oyuncunun ismi ön plana çıkmış durumda. ELF Voetball' da yer alan habere göre; Beşiktaş, Uruguay Ligi takımlarından Montevideo Wanderers formasını giyen 19 yaşındaki stoper Bruno Mendez ve 22 yaşındaki santrfor Santiago Bellini'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Beşiktaş'ın takımdan ayrılan Pepe ve satılması beklenen Vagner Love'ın yerini bu iki genç Uruguaylı oyuncuyla doldurmak istediği belirtilirken, her iki oyuncunun sözleşmelerinin bitmesine bir yıl kaldığına vurgu yapıldı.

Futbolcuların menajeri Yalçın Zöhre de ELF Voetball' a yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın iki oyuncuyla ilgilendiğini doğrularken, Fransa ve Almanya'dan da teklfiler aldıklarını söyledi.

Stoper ve sağ bek pozisyonlarında oynayan Mendez, iki kez de Uruguay Milli Takımı'nda görev yaptı. 1.95'lik boyuyla dikkat çeken santrfor Bellini ise bu sezon ligde çıktığı 12 karşılaşmada 3 gol kaydetti.