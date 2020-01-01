Beşiktaş için sezon nasıl geçti; kimler gidecek, kimler kalacak?

Sergen Yalçın ile birlikte yeniden çıkışa geçen ve gelecek sezon yeni bir takım kurmak isteyen Beşiktaş'ı zorlu bir transfer dönemi bekliyor.

Dört sezonluk Şenol Güneş döneminin bitmesinin ardından bu sezona yeni bir yapılanmayla başlayan Beşiktaş'ta yönetim, 'de bu anlamda başarılı bir beş yıl geçiren Abdullah Avcı'yla yola devam etme kararı almıştı.

Ancak siyah-beyazlılarda misyonunu çoktan dolduran Fikret Orman yönetimi, bir türlü kesilmeyen taraftar tepkilerinin ardından görevi bırakma kararı alınca, Avcı tabiri caizse tek başına kalmış ve kulübün yaşadığı mâli sorunların üzerine bir de kötü saha sonuçları eklenince Beşiktaş'taki kısa macerası hüsranla sona ermişti.

Yerine getirilen Sergen Yalçın ile yeniden bir toparlanma dönemine giren siyah-beyazlılar ise sıralamada ezeli rakipleri ve 'nin üzerine çıkmayı başardı.

Buna karşın gelecek sezon için şampiyonluğu hedefleyen Yalçın'ın elinde bu hedef için yeterli düzeyde bir kadro bulunmuyor. Kulübün içinden geçtiği ekonomik darboğaz da düşünüldüğünde, kadroyu buna göre yenilemek hiç kolay olmayacak.

Peki Beşiktaş'ta kimler kalacak, kimler gidecek? İşte kadronun durumuna genel bir bakış...

Dokunulmazlar

Beşiktaş'ın mevcut mâli durumunda "dokunulmaz" olarak nitelenebilecek bir oyuncusu bulunmuyor. Siyah-beyazlı yönetim, iyi bir bonservis ücreti getiren her oyuncusuyla vedalaşabilir.

Öte yandan ideal bir sezon geçirilmediği için, Beşiktaş'ın performans anlamında da vazgeçilmez olarak görebileceği bir oyuncusu yok. Takımın en golcü oyuncusu Burak Yılmaz mı? Adının anıldığı iyi bir teklifle geldiği takdirde Beşiktaş yönetimi sıcak bakacaktır. Kadrodaki en yaratıcı oyuncu olan Adem Ljajic mi? Bu istikrarsızlığıyla o da vazgeçilmez olamaz.

Takımdaki en fazla asist yapan oyuncu Caner Erkin'in dahi gelecek sezon büyük ihtimalle kadroda olmayacağı düşünülürse, Beşiktaş'ın olmazsa olmaz gözüyle bakacağı hiçbir oyuncusunun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Belirsizler

Şu an kadrodaki en büyük belirsizliğin Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in gelecekleri olduğu söylenebilir. Sözleşmelerini uzatacaklar mı, yoksa Fenerbahçe'ye geri mi dönecekler? Sarı-lacivertlilerle yapılan son karşılaşmada Caner'in asisti ve Gökhan'ın golünün ardından iki oyuncunun müstehzi gülüşleri ne anlama geliyor? Henüz kimse bilmiyor.

Aynı şekilde geçtiğimiz yaz 'dan kiralanan Mohamed Elneny'nin geleceği de belirsizliğini koruyor. Kulübün Mısırlı oyuncunun 18 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanamayacağı kesin. Ama Elneny bir yıl daha kiralanabilir mi? Bilinmiyor.

Bir diğer belirsizlik ise gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve hâlâ yeni sözleşmeye imza atmayan Dorukhan Toköz'ün durumu. Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Dorukhan'ın geçirdiği ciddi sakatlığın ardından sahalara nasıl döneceği de merak konusu.

Gözden çıkarılanlar

Sezonun son maçıyla birlikte Beşiktaş'taki kiralık sözleşmeleri sona erecek olan Abdoulay Diaby ve Kevin-Prince Boateng'in gelecek sezon kadroda olmaları beklenmiyor. Performanslarıyla beklentileri karşılayamayan iki oyuncu da büyük ihtimalle Beşiktaş'tan ayrılacak.

Aynı şekilde Caner Erkin'in de gelecek sezon takımda yer almayacağı düşünülüyor. 'dan Fabrice N'Sakala'nın transfer edildiği de düşünülürse, Caner'in Beşiktaş kariyerinin sona erdiğini söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz yaz büyük umutlarla transfer edilen ama neredeyse hiçbir katkı vermeyen Douglas'ın da takımda kalması oldukça zor görünüyor.

Sözleşmesi bitenler

Beşiktaş'ta Mohamed Elneny, Abdoulay Diaby ve Kevin-Prince Boateng'in kiralık sözleşmeleri sona eriyor. Bu üç oyuncudan yalnızca Elneny'nin kulüp tarafından devam etmesi istenebilir, ama Arsenal ile bir anlaşma sağlanabilir mi, bilinmiyor.

Öte yandan takımın üç tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson, Caner Erkin ve Gökhan Gönül de sözleşmeleri biten oyuncular arasında. Atiba ile bir yıl daha devam edilmesi beklenirken, Caner ve Gökhan'ın kalmaları ise daha düşük ihtimal olarak görünüyor.

Son olarak takımın genç kalecisi Doğukan Özkan'ın da sözleşmesi bitiyor.

Genç oyuncular

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle ilk 11'de kendisine yer bulan Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, genç oyuncular denince akla ilk gelen iki isim. İki oyuncunun da gelecek sezon Beşiktaş'ın kadrosunda yer bulması bekleniyor.

Geçen sezon oldukça etkili olsa da bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan 21 yaşındaki Güven Yalçın da gelecek sezon performansını yeniden yükseltmek isteyecektir.

Kadroda ayrıca öz kaynaktan yetişen üç oyuncu daha bulunuyor; Erdoğan Kaya, Kartal Kayra Yılmaz ve Kerem Kalafat. Sergen Yalçın'ın bu üç oyuncu için vereceği rapor ise merakla bekleniyor.

Öte yandan sezon başında ikinci kaleci konumunda olan, ama an itibarıyla Ersin'in arkasına düşen Utku Yuvakuran'ın bir daha formayı alması ise zor görünüyor.

Son olarak geçtiğimiz yaz Dinamo Zagreb'den bedelsiz olarak transfer edilen ve devre arasında Ümraniyespor'a kiralanan Ajdin Hasic'in de gelecek sezon siyah-beyazlılara geri dönmesi bekleniyor.