Siyah-beyazlı ekip, sezon ortasında Old Trafford'un yolunu tutan eski yıldızıyla yeni bir sayfa açmak istiyor.

NE OLDU? Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdiği dönemi yarıda kestikten sonra Ocak ayındaki transfer döneminde Manchester United'a katılan Wout Weghorst, şu ana kadar Kırmızı Şeytanlar'da hayal kırıklığı yaratan bir dönem geçiriyor.

Özellikle gol atamadığı için eleştirilen Hollandalı forvet, kimi yorumculara göre ise takım oyununa çok büyük katkı sağlıyor.

Hatta, United'ın efsane oyuncularından olan Gary Neville, Weghorst'un takıma katkı açısından Ronaldo'dan daha yararlı olduğunu söyleyerek şaşkınlık yarattı.

NE SÖYLENDİ? The Sun'da yer alan habere göre Beşiktaş, eski oyuncusu Weghorst ile yeni bir sayfa açmak istiyor ve önümüzdeki yaz transfer döneminde ona yeniden siyah-beyazlı formayı giydirmeyi hedefliyor.

BÜYÜK RESİM: Burnley gelecek sezon oyuncuyu satmayı tercih etse de Beşiktaş'ın yeniden Weghorst ile kiralık bir sözleşme imzalamak istediği aktarılıyor.

VE DAHA FAZLASI: Hollandalı forvet, Premier Lig devi için 21 maça çıkarken sadece üç gol atıp üç de asist yapabildi.

Old Trafford'daki kötü formunu göz önünde bulundurursak gelecek sezon kulüpte kalması şimdilik çok zor görünüyor.

İKİ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Erik ten Hag'ın ekibi, Pazar günü Premier Lig mücadelesinde Nottingham Forest ile karşılaşacak.

Beşiktaş ise aynı gün derbi mücadelesinde, Trabzonspor'un konuğu olacak.