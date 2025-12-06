Beşiktaş - Gaziantep FK: Maçı nereden izleyebilirim, TV yayını, canlı yayın ve tüm detaylar

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Avrupa kupaları için lig tablosunda ilk 4 sırayı hedefleyen Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında mutlak 3 puan istiyor. Siyah-beyazlıların yalnızca iki puan gerisindeki Gaziantep FK ise deplasmanda puan farkını eritip üst sıralara yerleşmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde 3+ kez karşılaştığı (hükmen sonuçlar hariç) takımlar arasında Galatasaray'ın (%37) ardından en yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Gaziantep FK (%36; 4/11).

Beşiktaş ile oynadığı son Süper Lig maçını deplasmanda 2-1 kazanan Gaziantep FK, bu rekabet tarihinde üst üste iki galibiyet alan ilk taraf olmak istiyor (hükmen sonuçlar hariç).

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki mücadele, 8 Aralık 2025 Pazartesi akşamı oynanacak. Tüpraş Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş - Gaziantep FK maçı, Türkiye'de beIN Sports 1 ekranın canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Gaziantep FK mücadelesi Türkiye’de beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı dijital ortamdan izlemek isteyen futbolseverler, beIN Connect veya TOD üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Karşılaşma yalnızca beIN’in yayın hakları kapsamında gösterileceğinden, legal platformlar üzerinden izlenmesi gerekiyor.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz?

Yurtdışında bulunan futbolseverler, kendi ülkelerinde Süper Lig yayın erişimi yoksa karşılaşmayı izleyebilmek için VPN hizmeti kullanabilir. NordVPN gibi güvenilir VPN servisleri, internet bağlantısını şifreleyerek farklı ülkelerdeki yayın servislerine erişim imkânı sağlıyor. Hangi VPN’in daha sağlıklı bir seçenek olduğunu bilmiyorsanız, GOAL’ün spor yayınları için hazırladığı VPN rehberine göz atabilirsiniz.

Beşiktaş - Gaziantep FK başlama saati

Süper Lig - Süper Lig Tupras Stadyumu

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK'nın Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geleceği maç 8 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Takım haberleri ve kadro

Beşiktaş vs Gaziantep FK Muhtemel kadrolar Teknik direktör Sergen Yalçın Teknik direktör Burak Yılmaz

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Beşiktaş takım haberleri

Son dönemde Rafa Silva ile sorun yaşayan Beşiktaş, Portekizli oyuncuyla ilgili pürüzleri çözüyor. Uzun süredir takımla birlikte çalışmayan Rafa Silva, Gaziantep FK maçı öncesi takımla birlikte antrenmana çıktı. Rafa fiziksel açıdan hazır olması halinde Gaziantep FK maçında sahada yer alabilir.

Kartal'da Mustafa Hekimoğlu ile Necip Uysal sakatlık yaşarken Felix Uduokhai sarı kart sınırında bulunuyor.

Gaziantep FK takım haberleri

Gaziantep FK'da M'Bakata, Ali Mevran Ablak ve Melih Kabasakal'ın sakatlıkları bulunurken Badou Ndiaye, Alexandru Maxim ve Yusuf Kabadayı ise sarı kart sınırında bulunan oyuncular.

Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ama yenemiyorsan da yenilmeyeceksin. Gücümüz ortada; iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Hedefimiz, Beşiktaş deplasmanından 3 puanla ayrılmak." dedi.

Form

Son olarak Süper Lig'de 2-0'lık Fatih Karagümrük galibiyeti alan Beşiktaş ligdeki son 5 maçının ikisinden galip gelebildi. Siyah-beyazlılar, Samsunspor'la berabere kalırken Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal, 2 Kasım'da çıktığı Fenerbahçe derbisinde 3-2 mağlup olmuştu.

Süper Lig'deki son maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş, üst üste iki karşılaşmayı gol yemeden kazandığı son seriyi Şubat 2024'te Fernando Santos yönetiminde yakaladı.

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (1B 2M), üst üste dört iç saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçtiği son süreci Mart-Mayıs 2006 arasında yaşadı.

Gaziantep FK ise Süper Lig'deki son 5 maçından tek galibiyetini 22 Kasım'da Kayserispor deplasmanında almıştı. Gaziantep ekibi son olarak ligde Eyüpspor'a 2-1 kaybetti.

Aralarındaki Maçlar

Beşiktaş ile Gaziantep FK'nın karşı karşıya geldiği son 5 maç eşitlik ortaya koyuyor. Bu maçların ikisi Beşiktaş galibiyetiyle biterken ikisini Gaziantep FK kazandı ve bir maç da berabere bitti.

İstanbul takımlarına konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Gaziantep FK, lig tarihinde bu şehirde üst üste üç galibiyet alamadı.

Puan Durumu

14 haftada hanesine 24 puan yazdıran Beşiktaş lig tablosunun 6. sırasında yer alırken 22 puandaki Gaziantep FK ise siyah-beyazlıları bir sıra geriden takip ediyor.

