Beşiktaş, Galatasaray ile Fenerbahçe'yi geride bıraktı: En çok o kazandırdı!

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında yılın ilk çeyreğinde en fazla kazandıran kulüp Beşiktaş oldu.

Beşiktaş, Galatasaray ile Fenerbahçe'yi geride bıraktı

Borsa İstanbul'da yılın ilk çeyreğinde en fazla Beşiktaş kazandırdı

Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 20 yükseliş gösterdi

NE OLDU? Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk çeyreğini yüzde 20 yükselişle tamamlayan Beşiktaş, bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Kulüp, bu dönemde Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muçi ve Ali Muhammed Al-Musrati'yi tranfer etmişti. Beşiktaş, ayrıca 3 yıllığına Beko ile forma göğüs sponsorluğu imzalamıştı.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ de ilk çeyrekte yatırımcısına yüzde 6,8 kazandırdı. Galatasaray'ın hisselerindeki yükselişte kulübün yeşil sahalardaki performansı ve bilançolarının zarardan kara dönmesi de önemli paya sahip oldu. 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 döneminde 952,3 milyon lira zarar açıklayan Galatasaray, 1 Haziran 2023-30 Kasım 2023 döneminde 34,3 milyon lira net kara döndü.

FENERBAHÇE İLE TRABZONSPOR'UN HİSSELERİ DÜŞÜŞTE: Yılın ilk çeyreğinde Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 6,2, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri ise yüzde 11,8 azalış kaydetti.

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SIRADA NE VAR? Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip oldu. Kulüp, geçen ayı 12 milyar 348 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Beşiktaş'ı, 8 milyar 487 milyon 535 bin lirayla Fenerbahçe, 7 milyar 268 milyon 400 bin lirayla Galatasaray, 3 milyar 550 milyon lirayla Trabzonspor izledi.