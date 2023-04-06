Avrupa devlerinin kıskacında olan genç oyuncu, yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Avrupa kulüplerinin büyük ilgisini çeken Enes Sali için Portekiz’in dev takımlarından Sporting Lizbon da devreye girdi.

17 yaşında olan kanat oyuncusu, yaşına rağmen saha içerisindeki olgunluğu ve yetenekleriyle kendisine hayran bırakıyor.

Beşiktaş’ın da transfer listesinde olan Rumen oyuncu için Portekiz ekibi harekete geçti ve bu anlamda, genç oyuncu için büyük bir transfer yarışı başladı.

Ve kulübünün, genç oyuncusunu transfer etmek isteyen takımlardan ne kadar talep ettiği belli oldu.

Ne söylendi?

ProSport’ta yer alan habere göre; Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Canstanta ekibinde forma giyen 17 yaşındaki oyuncu için Sporting Lizbon’dan 1 milyon Euro’luk resmi teklif geldi.

Ancak, Hagi’nin “incisi” olarak nitelendirilen Enes Sali için en az 3 milyon Euro beklendiği aktarıldı.

Son zamanlarda Beşiktaş’ın da Sali için ilgisinin sürdürdüğü ve yaz transfer döneminde genç oyuncu için yeniden harekete geçeceği aktarılıyor.

Ancak Portekiz temsilcisi, Rumen ekibinin istediği paranın yarısını hesaplarına yatırarak Beşiktaş’ı aradan çıkarmak ve bu transferi erkenden bitirmek istiyor.

Enes Sali, Farul formasıyla bu sezon Superliga'da ikisi ilk 11’de olmak üzere 12 maça çıktı ve bir gol kaydetti.

Romanya'nın en genç golcüsü!

2021 sonbaharında Enes Sali, Academicia Clinceni'ye karşı 5-0 galip geldikleri maçta, Farul Constanta adına ilk golünü attı.

Sali'nin bu golü, onu rekortmen bir oyuncu yaptı ve sadece 15 yıl, 6 ay ve 21 günlükken gol atarak en genç golcü oldu.

Enes Sali kimdir?

Sali'nin hayat hikayesi son derece ilginç… Constanta’nın kanat oyuncusu, Toronto'da (Kanada) doğdu, ama aynı zamanda Romanya vatandaşlığına da sahip.

11 yaşındayken uluslararası bir turnuvada Barcelona tarafından beğenilip alınan Sali, o dönemde Kanada takımı olan Woodbridge Strikers’ın oyuncusuydu.

FC Barcelona, FIFA ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Sali’yi sadece bir yıl sonra göndermek zorunda kaldı.

Böylece Sali, Gheorghe Hagi’nin Akademisi'ne katıldı ve Kasım 2021'de, Romanya Milli Takımı’nda oynayan en genç oyuncu olmayı başardı.

Lihtenştayn ile Romanya arasında oynanan karşılaşmanın 82. dakikasında, henüz 15 yıl 264 günlükken oyuna dahil oldu.

Ve böylece, Avrupa devlerinin ilgisi üzerine yoğunlaştı.