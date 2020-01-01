Beşiktaş, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiralıyor

Beşiktaş'ın Fiorentina'nın Ganalı yıldızı Boateng'i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş, transfer döneminin bitimine saatler kala ’da forma giyen Kevin-Prince Boateng’i kiralamak için girişimde bulundu.

Sky İtalya' dan Gianluca Di Marzio'nun haberine siyah-beyazlılar, Ganalı yıldızı kiralamak için İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardı.

Kadrosunda şu ana kadar 13 yabancı oyuncu bulunan siyah-beyazlılarda 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Ajdin Hasic ile bu sayı 14’e çıkmıştı. Bu durumda Beşiktaş, Boateng’e yer açabilmek için bir yabancı oyuncusunu göndermek zorunda.

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Fiorentina ile bu sezon 15 maça çıkan Boateng, 1 gol atma başarısını gösterdi.