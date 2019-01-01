Beşiktaş - Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek oyuncular

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak derbi maç öncesi her iki takımdaki sakat ve cezalı oyuncular kimler? İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi iki takımdaki sakat oyuncuların son durumları...

Beşiktaş'ta sakat ve cezalı oyuncular

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz hafta göz korneasında meydana gelen enfeksiyon nedeniyle Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta forma giyememişti ancak başarılı orta saha oyuncusunun derbi maça kadar hazır olması bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekipte bir süredir kadro dışı olan Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in derbi maçın kadrosunda da yer almalaları beklenmiyor.

Beşiktaş'ta derbi maç öncesi en önemli eksik ise Yeni Malatyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Adem Ljajic.

Fenerbahçe'de sakat ve cezalı oyuncular

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor maçında cezaları nedeniyle forma giyemeyen Mauricio Isla, Roberto Soldado ve Tolgay Arslan, Beşiktaş derbisinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde sahada olacaklar.

Cezasının yanı sıra sakatlığı bulunan Tolgay Arslan, Pazartesi günü takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

İki hafta önce Kayserispor ile oynanan maçta ayak bileğine aldığı darbeye bağlı bir sakatlık geçiren Mehmet Ekici'nin durumu ise belirsizliğini koruyor ancak oyuncunun Beşiktaş derbisinde sahada olması düşük bir ihtimal.

Fenerbahçe'de Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci'nin uzun süreli sakatlıkları ise devam ediyor. TFF'ye bildirilen kadro listesine dahil edilmeyen Yassine Benzia da bu maçta forma giyemeyecek.