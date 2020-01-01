Beşiktaş, Federico Santander için harekete geçti
Yorum()
(C) Getty Images
Süper Lig'in ilk devresini 30 puanla beşinci sırada noktalayan Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
Tuttomercato'nun haberine göre siyah beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen Federico Santander için İtalyan ekibe teklif sundu.
Atalanta'dan Musa Barrow'u kadrosuna katmak isteyen Bologna, Barrow'a yer açmak adına Mattia Destro'yu Genoa'ya gönderdikten sonra Santander'in vedasına da sıcak bakıyor.
İki sezondur Bologna forması giyen 28 yaşındaki Paraguaylı forvet, sahaya çıktığı 50 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Federico Santander, 2019-20 sezonunda 15 Serie A maçında 1 gol kaydetti.