Beşiktaş, Douglas'ı renklerine bağladı
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Besiktas
Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Sivasspor'da geçiren Douglas'ı renklerine bağladı.
Siyah beyazlı ekip resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
Beşiktaş, serbest durumda bulunan oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.
O da artık Beşiktaşlı ?#ComeToBeşiktaş ?? pic.twitter.com/tgzqltgW8M? Beşiktaş JK (@Besiktas) July 27, 2019
Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezon Sivasspor'da 32 maçta forma giydi, 3 gol attı, 7 asist yaptı.
Siyah beyazlılar daha önce ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd ile anlaşma sağlamıştı.