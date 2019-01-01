Beşiktaş, Douglas'ı renklerine bağladı

Siyah beyazlılar, geçen sezonu Sivasspor'da tamamlayan Brezilyalı sağ beki 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş, ile sözleşmesi sona eren ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak 'da geçiren Douglas'ı renklerine bağladı.

Siyah beyazlı ekip resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Beşiktaş, serbest durumda bulunan oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.

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Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezon Sivasspor'da 32 maçta forma giydi, 3 gol attı, 7 asist yaptı.

Siyah beyazlılar daha önce 'li kanat oyuncusu Tyler Boyd ile anlaşma sağlamıştı.