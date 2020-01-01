Beşiktaş, Dorukhan Toköz ile pazarlık masasında

Siyah-beyazlı yönetim, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor...

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin yenilenmesi için girişimlerin sürdüğü belirtildi.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Başkan Ahmet Nur Çebioğlu, görüşmeleri yürüten Asbaşkan Emre Kocadağ'a anlaşmanın Ocak ayına kadar tamamlanması yönünde tallimat verdi.

Haberde yönetimin 24 yaşındaki futbolcuya yıllık sabit 9 milyon TL ile başarıya bağlı bonuslarla bir teklif yaptı.

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Adı sıkça ile de anılan başarılı orta saha oyuncusunun kararını Ocak ayına kadar vermesi bekleniyor.