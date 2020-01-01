Süper Lig

Beşiktaş, Dorukhan Toköz ile pazarlık masasında

Goal
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Dorukhan Tokoz 07012020
AA
Siyah-beyazlı yönetim, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini yenilemek için görüşmelerini sürdürüyor...

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin yenilenmesi için girişimlerin sürdüğü belirtildi.

Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Başkan Ahmet Nur Çebioğlu, görüşmeleri yürüten Asbaşkan Emre Kocadağ'a anlaşmanın Ocak ayına kadar tamamlanması yönünde tallimat verdi.

Haberde yönetimin 24 yaşındaki futbolcuya yıllık sabit 9 milyon TL ile başarıya bağlı bonuslarla bir teklif yaptı.

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    Adı sıkça Fenerbahçe ile de anılan başarılı orta saha oyuncusunun kararını Ocak ayına kadar vermesi bekleniyor.

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