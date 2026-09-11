Beşiktaş dördüncü galibiyetini aldı ve liderliği şimdilik Galatasaray’dan devraldı

Beşiktaş, cuma günü Erzurumspor karşısında oldukça sorunsuz bir galibiyet aldı. İstanbul ekibi, kendi sahasında Emirhan Topçu, Leandro Trossard ve İlhan Fakili'nin golleriyle 3-0 kazandı. Beşiktaş, Süper Lig'de beş maçta topladığı on iki puanla sezona iyi bir başlangıç yaptı ve şimdilik zirvede yer alıyor.

Eski Eredivisie oyuncuları Orkun Kökçü ve Václav Cerný'nin ilk 11'de başladığı Beşiktaş, yirmi dakikayı biraz geçtikten sonra öne geçti. Topçu, Kökçü'nün kullandığı mükemmel kornerde kafayı çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

Yaklaşık yarım saatin ardından Trossard, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. Arsenal'den gelen Belçikalı, Oh Hyeon-gyu ile verkaç yaptı, koşusunu sürdürdü ve Güney Korelinin ortasını kayarak tamamladı: 2-0.

İkinci yarıda Trossard'ın attığı ikinci gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı, ancak taraftarlar maçın son bölümünde yine de üçüncü golü gördü. Michael Murillo, Fakili'yi buldu; o da yakın mesafeden topu ağlara yolladı: 3-0.

Ernest Poku, Beşiktaş'ta 83. dakikada oyuna girdi. Siyah Kartallar artık tamamen perşembe gününe odaklanabilir. Beşiktaş, o gün kendi sahasında Avrupa Ligi'ndeki açılış maçında Olympique Marseille ile karşılaşacak.







