Beşiktaş, Domagoj Vida'yı satıp, Marcelo'yu geri almak istiyor

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi yüksek maaşı nedeniyle elinden çıkarıp, Lyon'dan ayrılmak isteyen Marcelo'yu yeniden kadrosuna katmak istediği iddia edildi

Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları sürüyor.

Fanatik' ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre, siyah-beyazlıların şu anda West Bromwich Albion'ı çalıştıran eski antrenörü Slaven Bilic'in Domagoj Vida'yı transfer etmek istediği, Beşiktaş'ın ise Olympique 'da forma giyen eski stoperi Marcelo Guedes'i istediği iddia edildi.

Beşiktaş yönetimi yüksek maaşı nedeniyle Vida'yla yolları ayırmaya sıcak bakarken, WBA ise 6-7 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

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Siyah-beyazlılar, Vida'nın satışından elde edeceği transfer geliriyle, Marcelo'yu Lyon'dan uygun bir bonservis bedeli karşılığıyla yeniden kadrosuna katmak isterken, Marcelo da Beşiktaş'a geri dönmeye sıcak bakıyor.