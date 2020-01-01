Beşiktaş, Davide Santon için Roma ile anlaştı

Siyah Beyazlılar, Roma'nın kadrosunda düşünmediği Davide Santon'u kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere...

TRT Spor'un haberine göre Siyah Beyazlılar, Davide Santon'un kiralık transferi konusunda ile el sıkıştı.

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Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Santon'un yıllık ücretinin bir kısmını Roma ödemeye devam edecek.

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Başkent ekibinin 2018 yazında ’den yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği 29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 21 maçta görev aldı.