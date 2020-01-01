Beşiktaş

Beşiktaş, Davide Santon için Roma ile anlaştı

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Davide Santon Roma Barcelona ICC 2018 07312018
AFP
Siyah Beyazlılar, Roma'nın kadrosunda düşünmediği Davide Santon'u kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere...

TRT Spor'un haberine göre Siyah Beyazlılar, Davide Santon'un kiralık transferi konusunda Roma ile el sıkıştı.

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Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre Santon'un yıllık ücretinin bir kısmını Roma ödemeye devam edecek.

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