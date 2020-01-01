Beşiktaş, Davide Santon için harekete geçti

PAOK maçında sağ bekte büyük bir sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın Roma'nın tecrübeli sağ beki için girişimlere başladığı iddia edildi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda PAOK'a 3-1 yenilip elenmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

Sabah' tan Ogün Şanlıoğlu'nun haberine göre; Gökhan Gönül'ün yerine bir sağ bek transfer edilmesini isteyen Sergen Yalçın'ın verdiği rapor doğrultusunda yönetim 'nın sağ beki Davide Santon için bir kez daha harekete geçti.

Kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda sol bekte de görev alabiliyor. Daha önce görüşülen ancak bir anlaşmaya varılamayan Santon ile bir kez daha temas kuran siyah-beyazlı yöneticiler, bu defa transferde büyük bir aşama kaydetti.

Daha fazla takım

Beşiktaş, aynı zamanda ile sözleşmesi sona eren Ahmet Oğuz ile de görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki sağ bekin yoğun maç takviminde rotasyon oyuncusu olarak katkı verebileceğini düşünüyor.