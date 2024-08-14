Beşiktaş, Chelsea'nin Brezilyalı genç oyuncusu Angelo'yu kiralamak için görüşmelere başladı.

Beşiktaş, transfer döneminin sonlarına yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kanat bölgesine yapılacak takviye için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, bu kez rotasını İngiltere’ye çevirdi. Brezilya’dan gelen son haberlere göre, Beşiktaş’ın hedefinde Chelsea’nin genç yıldızı Angelo yer alıyor.

Angelo, Chelsea’nin 2023 yazında Santos’tan transfer ettiği ve büyük umutlar bağladığı bir isim. 15 milyon euro bedelle İngiliz devinin yolunu tutan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, yetenekleriyle Brezilya futbolunun yükselen yıldızları arasında gösterilirken, Chelsea, genç oyuncuyu tecrübe kazanması Fransız ekibi Strasbourg’a kiralık olarak gönderdi.

Görüşmeler başladı

OUL Esporte’de yer alan habere göre, Beşiktaş, Angelo’yu kiralık olarak kadrosuna katmak için Chelsea ile resmi görüşmelere başladı. Siyah-beyazlı yönetim, genç oyuncunun gelişimini devam ettirebileceği bir ortam yaratmayı planlarken, Chelsea de Angelo’nun düzenli forma şansı bulabileceği bir kulüpte oynamasını istiyor.

Strasbourg performansı dikkat çekti

Geçtiğimiz sezon Strasbourg’da kiralık olarak forma giyen Angelo, Ligue 1’de 25 maçta görev aldı ve 4 asist yaparak takımına katkı sağladı. Özellikle hızı, top tekniği ve oyun görüşüyle dikkat çeken genç oyuncu, Fransız ekibinde geçirdiği süre boyunca kendini geliştirme fırsatı buldu. Beşiktaş’ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da Angelo’nun bu özelliklerini beğeniyor ve genç oyuncunun takımın hücum gücüne önemli bir katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

Beşiktaş için önemli bir hamle olabilir

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon yaşadığı hücum hattındaki sorunları çözmek için bu transferi kritik bir adım olarak görüyor. Angelo’nun genç yaşına rağmen sahip olduğu potansiyel, Beşiktaş’ın geleceği için önemli bir yatırım olabilir. Siyah-beyazlıların, bu transferle birlikte hücum hattındaki derinliği artırarak, hem Süper Lig’de hem de Avrupa’da başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Sonuç olarak, Beşiktaş’ın Angelo hamlesi, siyah-beyazlıların transfer dönemindeki kritik hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde, Angelo’nun Süper Lig’e nasıl bir etki yapacağı merakla bekleniyor.