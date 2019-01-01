Beşiktaş, Charles Kabore'yi transfer etmeye hazırlanıyor

Beşiktaş'ın Krasnodar'daki sözleşmesi sona eren Charles Kabore'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Şenol Güneş'in A Milli Takım'a gidecek olmasından dolayı, teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, transfer konusunda ise düğmeye erken bastı.

maçında forma giyen ve sözleşmesi otomatik olarak bir yıl daha uzayan Atiba Hutchinson ile devam edecek olan siyah-beyazlılar, İngiltere'den talipleri olan Gary Medel'i ise satış listesine koyacak. Atiba'nın yaşını da göz önünde bulunduran transfer komitesi, aradığı alternatif defansif orta saha oyuncusunu ise 'da buldu.

Habertürk' te yer alan habere göre Rusya Premier Ligi ekiplerinden Krasnodar forması giyen Charles Kabore'yi bir süredir takip eden Beşiktaş, takımıyla sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 31 yaşındaki futbolcu için temaslarını sıklaştırdı. Devre arasında da gündeme gelen tecrübeli futbolcuyu, kulübü bırakmamıştı. Kabore'yi uygun bir imza parasıyla kadroya dahil etmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Burkina Fasolu futbolcudan ilk görüşmelerde olumlu yanıt aldı.