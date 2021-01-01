Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber
Spor Toto Süper Lig'de bu haftayı BAY geçecek olan Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'ın ardından bir kötü haberde Cenk Tosun'dan geldi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; devre arasında Premier Lig ekibi Everton'dan kiralık olarak kadroya katılan yıldız oyuncu Cenk Tosun sakatlandı. Dizinde ağrı olduğu öğrenilen Cenk'in Denizlispor maçında forma giymesi beklenmiyor.
Yeni Malatyaspor maçıyla dönecek
Cenk Tosun'un Denizlispor maçının ardından oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Öte yandan Gençlerbirliği deplasmanında iki gol atarak moral bulan Cenk Tosun'un bu sakatlık haberinin ardından çok üzgün olduğu belirtildi.
Rekor bonservisle gitmişti
2014 yılında Gaziantepspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Cenk Tosun, siyah - beyazlı forma altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Milli oyuncu 2018 yılında 22.50 milyon euro ve bonuslar karşılığında Everton'a transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon bir dönem kiralık olarak Crystal Palace forması da giyen Cenk, yazın oynanacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım'ın en önemli silahları arasında gösteriliyor.