Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Ghezzal'ın ardından Cenk Tosun'un sakatlık haberiyle sarsıldı

Spor Toto Süper Lig'de bu haftayı BAY geçecek olan Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'ın ardından bir kötü haberde Cenk Tosun'dan geldi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; devre arasında Premier Lig ekibi Everton'dan kiralık olarak kadroya katılan yıldız oyuncu Cenk Tosun sakatlandı. Dizinde ağrı olduğu öğrenilen Cenk'in Denizlispor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Yeni Malatyaspor maçıyla dönecek

Cenk Tosun'un Denizlispor maçının ardından oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Öte yandan Gençlerbirliği deplasmanında iki gol atarak moral bulan Cenk Tosun'un bu sakatlık haberinin ardından çok üzgün olduğu belirtildi.

Rekor bonservisle gitmişti

2014 yılında Gaziantepspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Cenk Tosun, siyah - beyazlı forma altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Milli oyuncu 2018 yılında 22.50 milyon euro ve bonuslar karşılığında Everton'a transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon bir dönem kiralık olarak Crystal Palace forması da giyen Cenk, yazın oynanacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım'ın en önemli silahları arasında gösteriliyor.