Beşiktaş, çareyi eskilerde buldu: Cenk ve Aboubakar
Süper Lig'de 2019-20 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ın, eski oyuncuları Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'u gündeme aldığı iddia edildi.
Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda golcü arayışı içine giren siyah beyazlı ekip, Everton forması giyen eski Beşiktaşlı Cenk Tosun'u kiralamak istiyor. Moise Kean'in takıma gelmesiyle ilk 11'de daha az süre alması beklenen Cenk'in yanı sıra Porto'da da yedek konumuna düşen bir diğer eski Beşiktaşlı Aboubakar'ın da kiralık olarak geri dönmesi gündemde.
Ancak Portekiz ekibinin, Aboubakar'ı bonservisiyle vermek istediği ve talep ettiği ücretin de 7 milyon euro olduğu iletildi. Beşiktaş yönetiminin her iki oyuncuyla da görüştüğü ve kısa süre içerisinde anlaşma sağlanacağı ifade edildi.