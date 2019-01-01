Beşiktaş, çareyi eskilerde buldu: Cenk ve Aboubakar

Burak Yılmaz'ın sakatlığı sebebiyle transfer çalışmalarında golcü isimlere öncelik veren Beşiktaş, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ı hedefliyor.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ın, eski oyuncuları Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'u gündeme aldığı iddia edildi.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda golcü arayışı içine giren siyah beyazlı ekip, forması giyen eski Beşiktaşlı Cenk Tosun'u kiralamak istiyor. Moise Kean'in takıma gelmesiyle ilk 11'de daha az süre alması beklenen Cenk'in yanı sıra 'da da yedek konumuna düşen bir diğer eski Beşiktaşlı Aboubakar'ın da kiralık olarak geri dönmesi gündemde.

Ancak ekibinin, Aboubakar'ı bonservisiyle vermek istediği ve talep ettiği ücretin de 7 milyon euro olduğu iletildi. Beşiktaş yönetiminin her iki oyuncuyla da görüştüğü ve kısa süre içerisinde anlaşma sağlanacağı ifade edildi.