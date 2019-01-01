Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı kaptan yapıyor

Siyah beyazlı ekip gelecek sezondan itibaren iki tecrübeli isme kaptanlık görevi verecek.

Beşiktaş'ın devre arası transferi Burak Yılmaz, gelecek sezondan itibaren kaptan oluyor.

Bu iddia Sabah'a ait. Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre siyah beyazlı yönetim, devre arasında transfer edilen Burak'ın ortaya koyduğu performans ve profesyonelliğin ardından oyuncuyu kaptan yapma kararı aldı.

Beşiktaş'ta gelecek sezondan itibaren kaptanlık pazubandını takacak bir diğer isim ise savunmadaki tecrübeli isim Domagoj Vida olacak.

Burak'ın transferi, bazı taraftarların tepkisini çekmiş olsa da milli yıldızın siyah beyazlı formayla çıktığı sekiz maçta altı gol atması buzları eritmiş durumda.

Burak, A Milli Takım'ın Arnavutluk'u mağlup ettiği maçta Emre Belözoğlu'nun oyundan çıkmasının ardından kaptanlık pazubandını takmıştı.