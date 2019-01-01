Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan Shinji Kagawa'yı kiralıyor

Transferin son gününde transferde atağa kalkan Beşiktaş, Borussia Dortmund'da gözden düşen Shinji Kagawa'yı kiralamak üzere.

Shinji Kagawa adım adım Beşiktaş'a geliyor.

Bip Spor'un haberine göre Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Transferin döneminin son gününde transfer yapılmasını istemeye Şenol Güneş'i ikna eden Beşiktaş yönetimi, Kagawa ile de anlaşma sağladı.

Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, 1,1 milyon euro ücret ödeyecek. Beşiktaş, 1,6 milyon euro karşılığında ise Kagawa'nın bonservisini satın alabilecek.

Shinji Kagawa'nın yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.