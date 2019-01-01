Beşiktaş, Avrupa kupalarından men tehlikesiyle karşı karşıya

Siyah beyazlıların, Avrupa kupalarına katılma yolunda bir sorun yaşamaması için futbolcularına 13 milyon euro ödeme yapması gerekiyor.

Süper Lig'de şampiyonluk şansını zora sokan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılabilmek için ay sonuna kadar borcunu kapatması gerekiyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre siyah beyazlılar, bir yıl içinde ödenmesi gereken 1.2 milyon liralık borcunu ve futbolcuların 13 milyon euro'luk alacaklarını vermesi gerekiyor. Aksi halde Avrupa kupalarından men tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Mart ayı sonuna kadar ödemeleri yapmak zorunda olan kulübün, futbolculardan "Alacağım yoktur." kağıdını temin etmesi gerekiyor.

UEFA, Mart ve Eylül ayında olmak üzere yılda iki kez kulüpleri denetliyor. Siyah beyazlı yönetim bu ay sonuna kadar 13 milyon euro ödeme yaptığı taktirde önümüzdeki eylül ayına kadar UEFA nezdinde rahatlayacak.