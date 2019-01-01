Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini uzatıyor

Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesini beklemeden sözleşmeyi uzatma kararı aldı.

Atiba'nın sözleşmesindeki madde gereği kalan 6 maçın 5’inde oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacaktı.

Fanatik'in haberine göre Atiba'nın bu sezonki performansından çok memnun kalan başkan Fikret Orman, 36 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istiyor.

Atiba'nın da yeni sözleşmeye sıcak baktığı ifade edilirken, 12 Mayıs’taki kongre sonrası resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Atiba, ligin en kritik döneminde Beşiktaş’ın yine en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Özellikle sezonun ikinci yarısındaki çıkışın kahramanlarından olan Atiba, 36 yaşına basmasına rağmen performansını artırarak sürdürüyor.

Orta sahadaki görevinin yanı sıra son 9 lig maçında 4 de gol atan kaptan, sadece taraftarların ve camianın değil, yönetimin de takdirini kazandı.