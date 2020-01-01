Beşiktaş, Alanyaspor'un stoperi Welinton için harekete geçti

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'a Welinton için 750 bin euro bonservis bedeli önereceği iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; gelecek sezon için Isimat Mirin ve Enzo Roco'yu kadrosunda düşünmeyen Beşiktaş, Domagoj Vida'yı da iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı hedefliyor.

Bu nedenle stopere en az bir oyuncu almayı planlayan siyah-beyazlılar, Aytemiz döneminden teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebesi olan Welinton Souza Silva'ya yöneldi.

Deneyimli çalıştırıcının geriden oyun kurma ve hızı nedeniyle Brezilyalı savunmacıyı kadrosunda görmeyi çok istediği iddia edildi.

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Sözleşmesi 2023'te bitiyor

Önümüzdeki günlerde Akdeniz ekibiyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Beşiktaş yönetiminin 31 yaşındaki Welinton için 750 bin Euro bonservis bedeli önereceği öğrenildi.

Tecrübeli stoperin siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakması Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin elini güçlendiriyor.

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Aytemiz Alanyaspor'la üçüncü sezonunu geçiren Welinton'un sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarilinde sona erecek.

Çebi'den Kritsyuk'a veto

Beşiktaş, transfer komitesi, Krasnodar'da forma giyen Stanislav Kritsyuk ile yıllık 800 bin Euro karşılığında prensip anlaşmasına varmıştı.

Ancak başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu transfere soğuk baktığı öğrenildi. Çebi'nin mali koşullar ve bu sezon yedek kalması nedeniyle Rus kaleciye olumsuz yaklaştığı son kararın Sergen Yalçın'la yapılacak toplantıya bırakıldığı belirtildi.