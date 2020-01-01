Beşiktaş, Alanyaspor'a Welinton için teklifte bulundu

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'dan sonra Welinton'u da kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, yerini 'dan Fabrice N'Sakala ile doldurmaya karar verdi. Siyah-beyazlıların üç yıldır Alanyaspor formasını giyen ve sezon bitiminde serbest kalacak olan Demokratik Kongolu futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

Öte yandan Hürriyet' ten İsmail Er'in haberine göre; Beşiktaş'ın N'Sakala'dan sonra Alanyaspor'dan transfer etmek istediği ikinci isim ise Welinton.

Tıpkı N'Sakala gibi 2017'den bu yana turuncu-yeşilli formayı giyen Brezilyalı stoperin sözleşmesi 2023 yılında bitecek.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın alınmasını çok istediği deneyimli futbolcu için Alanyaspor'a 800 bin euro teklif etti. Akdeniz ekibinin yönetimi ise üç yıl önce bedelsiz olarak renklerine bağladığı Welinton için yapılan öneriyi değerlendirmek için süre istedi.

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Brezilyalı defans oyuncusu, Alanyaspor formasıyla çıktığı 79 maçta 8 gol kaydetti.